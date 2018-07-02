"Сан-Хосе" продлил контракт с Торнтоном на один сезон

"Сан-Хосе" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Джо Торнтоном. Соглашение с 39-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, согласно клубной политике условия сделки не разглашаются.

- Джо стал лицом франшизы с момента своего прихода сюда, в 2005 году, – цитирует гендиректора клуба Дага Уилсона сайт команды. - Он великолепный плеймейкер, и своими достижениями он заслужил места в хоккейной элите. Он помог команде выйти на новый уровень. Никто не любит хоккей больше, чем Джо Торнтон.

Торнтон выступает в НХЛ с 1997 года, начинал карьеру в "Бостоне", а в 2005 году перешел в состав "Шаркс". В лиге на его счету 1493 матча и 1427 (397+1030) очков.