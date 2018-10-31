Самсонов назвал самого крутого тренера в своей карьере

Экс-нападающий сборной России Сергей Самсонов в интервью "СЭ" назвал тренера, с которым ему было комфортнее всего работать. По его мнению, Питер Лавиолетт​ понимает игроков и старается использовать их сильные стороны.

– Кто самый крутой тренер из тех, с кем вы работали? У вас их много было, причем многие из них до сих пор в топе.

– Все они сильны по-своему. Но для меня, как для нападающего, как для игрока, который мог что-то создать в атаке, наиболее комфортно было работать с Лавиолеттом. Он позволял креатив. Даже настаивал. И не загонял в узкие рамки, в которых я не мог что-то делать. Если посмотреть на все его команды – они играли и играют в динамичный хоккей. Хорошо, что после "Монреаля" и "Чикаго" я попал к нему. Я слежу и за "Нэшвиллом" сейчас, и когда он был в "Филадельфии" – было очень интересно. Он классный тренер. Он. И он всегда предпочтет победу со счетом 5:4 победе со счетом 1:0.

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