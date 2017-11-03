Салливан – о поражении от "Калгари": "Питтсбург" провел лучший матч в сезоне"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан выразил уверенность в том, что команда не заслуживала поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Калгари" (1:2 ОТ). По словам специалиста, "Пингвинз" провели лучшую игру в сезоне.

– Это была одна из наших лучших игр в сезоне, хоккеисты стояли спина к спине. Несомненно, что это наш лучший матч на выезде, – приводит пресс-служба НХЛ слова Салливана. – Мне кажется, что "Питтсбург" заслуживал лучшего результата. Но мы довольны нашей игрой.

Российский нападающий "пингвинов" Евгений Малкин в этой встрече сделал голевую передачу. Он провел на льду 17 минут, за которые 4 раза бросил по воротам соперников и заработал показатель полезности "+1". Малкин набрал 14 (6+9) очков в 15 встречах этого сезона.