Роман Гофман: "О работе в НХЛ не задумываюсь"

Арбитр КХЛ Роман Гофман в интервью "Известиям" отметил, что не задумывается о работе в НХЛ. Для него сейчас важно показывать качественную работу в КХЛ​.

– В Россию летом вернулся Евгений Ромасько, отработавший за океаном три года в НХЛ и АХЛ. Хотите повторить его опыт?

– Мы такие же люди, как и хоккеисты, только у нас немного по-другому все. Но тоже есть задачи. Женя своим примером показал, что в НХЛ могут уехать не только хоккеисты, но и наши арбитры, и арбитры из других европейских стран. Как и любой спортсмен, я бы хотел попробовать, если бы такой шанс выпал. Но это сложный вопрос. Если бы мне предложили такой вариант, я бы хорошо подумал, потому что говорить заранее, хотел бы я поехать или не хотел, когда меня там никто не ждет, сложно. Я о работе в НХЛ не задумываюсь. Для меня важно показывать себя в КХЛ, это сильнейшая лига после НХЛ. Все это понимают, для меня очень престижно здесь работать. Я люблю свою страну, мне здесь нравится. Поэтому собрать чемоданы и куда-то поехать – такого нет. Нужно, чтобы были предложения. Так как их нет – я здесь, со всеми ребятами.