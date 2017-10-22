"Рейнджерс" выменял Спроула у "Детройта"

"Рейнджерс" и "Детройт" совершили обмен игроками, сообщает официальный Твиттер "Ред Уингз". В команду из Нью-Йорка отправился защитник Райан Спроул, в обратном направлении последовал нападающий Мэтт Пюмпел.

Отметим, что оба игрока не провели ни одной встречи в этом сезоне. Ранее "Детройт" обменял форварда Райли Шихана в "Питтсбург".