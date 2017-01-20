"Рейнджерс" в гостях победил "Торонто", Бучневич забросил шайбу

"Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Торонто" со счетом 5:2.

Российский нападающий гостей Павел Бучневич забил гол. 21-летний россиянин набрал очки (6+6) уже в 8-м матче подряд. Всего в 14 играх сезона на счету Бучневича стало 14 (6+8) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Рейнджерс" - 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы: Шей - 2 (Цуккарелло-Осен, Крайдер), 6:42 - 0:1. Бозак - 11 (Марнер, ван Римсдайк), 10:16 - 1:1. БУЧНЕВИЧ - 6 (Нэш, Шей), 14:44 - 1:2. Миллер - 15 (Хэйс, Кленденинг), 29:02 - 1:3. Хаймэн - 6 (мен.), 36:02 - 2:3. Грабнер - 20 (мен., Хэйс, Холден), 54:57 - 2:4. Грабнер - 21 (п.в.), 57:03 - 2:5.

Вратари: Андерсен (56:38 - 57:03) - Лундквист.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 25 (9+9+7) - 41 (19+16+6).

Наши: Зайцев (21:48/1/-1), Сошников (12:28/1/0) - Бучневич (14:49/2/0).

20 января. Торонто. Air Canada Centre.