Нападающий Александр Радулов поблагодарил "Монреаль" за проведенный в команде год. В понедельник 30-летний подписал контракт с "Далласом".
- Хочу поблагодарить болельщиков "Монреаля", команду и организацию за отличный год, - написал Радулов. – Ваша страсть и энергия удивительны. Спасибо за гостеприимство, спасибо, что помогли мне почувствовать себя как дома. Я никогда не забуду время в этом прекрасном городе. Я люблю тебя, Монреаль (добавил Радулов по-французски).
В прошлом сезоне на счету Радулова 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и (2+5) очков в 6 играх плей-офф в составе "Монреаля".
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I want to thank @CanadiensMTL fans, team and organization for a great year. Your passion and energy are amazing... (1/2) pic.twitter.com/H0guUrk5Si– ALEXANDER RADULOV (@RADUL22) 3 июля 2017 г.
...Thank you for making me feel like I was at home and welcome. I will never forget my time in this beautiful city. Je t'aime Montréal (2/2)– ALEXANDER RADULOV (@RADUL22) 3 июля 2017 г.