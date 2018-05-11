Пол Морис: "У "Виннипега" очень хорошие лидеры раздевалки

Главный тренер "Виннипега" Пол Морис рассказал, что помогло его команде обыграть "Нэшвилл" (5:1) и выиграть серию во втором раунде Кубка Стэнли со счетом 4-3

- Я думаю, у нас очень-очень хорошие лидеры в раздевалке, поэтому нам сегодня удалось быстро повести со счетом 2:0, - цитирует тренера официальный сайт НХЛ. - Они умеют готовить себя к важнейшим матчам и делают нужные вещи, о чем я их прошу. Во-первых, поддерживают высокую скорость команды. Во-вторых, играют так, что все получают удовольствие от хоккея. Мастерство, уверенность, кураж. У них это есть, и начало матча нам удалось.

В финале Западной конференции "Виннипег" сыграет с "Вегасом".