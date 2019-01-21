Подколзин и Николаев - в топ-5 драфта НХЛ среди игроков в Европе

Два российских хоккеиста входят в топ-5 драфта НХЛ среди игроков в Европе по версии центральной скаутской системы лиги. Ими стали нападающие Василий Подколзин из СКА и Илья Николаев из "Локо".

Первым номером драфта называют форварда ТПС Каапо Какко. 17-летний форвард в 29 играх чемпионата Финляндии отметился 22 (11+11) очками.

Подколзин провел 1 игру за первый состав СКА. Также на его счету 8 игр и 2 (1+1) очка в ВХЛ за "СКА-Неву" и 11 матчей и 8 (6+2) очков за "СКА-1946" в МХЛ.

Илья Николаев набрал 18 (8+10) очков в 33 матчах МХЛ.

Помимо Какко и двух россиян, в пятерку фаворитов драфта вошли защитник Филип Броберг (АИК, Швеция) и Виктор Содерстром ("Бринас", Швеция).

Номером 1 среди иностранных вратарей называется россиянин Петр Кочетков из "Рязани".