"Почему один из лучших игроков КХЛ не смог закрепиться в НХЛ? Это разные виды спорта". Зайцев – о Шипачеве

Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины" подчеркнул, что за прошедший сезон уже привык и к канадскому городу, и к североамериканскому хоккею.

– На прошлой неделе сообщалось, что вы играли с небольшим недомоганием. Сейчас поправились? – вопрос Зайцеву.

– Да, я уже выздоровел и полностью готов к сегодняшнему матчу с "Каролиной". Температуры у меня не было.

– Даже Дон Черри, критиковавший вас в прошлом сезоне, похвалил вашу игру.

– Мне все равно, хвалит он или нет. Главное, что о тебе думают партнеры в команде и тренеры.

– За сезон вы окончательно адаптировались к североамериканскому хоккейному стилю?

– Я привык ко всему – и к городу, и к хоккею.

– Вадиму Шипачеву разрешили вести переговоры с другими клубами. В команде реагируют на переходы других игроков?

– Конечно, мы обсуждаем новости, но Вадим здесь мало кому известен, о нем не говорят.

– В России недоумевают, почему один из лучших игроков КХЛ не смог закрепиться в НХЛ.

– Это разные виды спорта, поэтому необязательно лучшие хоккеисты способны здесь заиграть. (Андрей СЕРЫЙ)

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