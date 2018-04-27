"Питтсбург" вырвал победу у "Вашингтона", несмотря на голы Овечкина и Кузнецова

"Вашингтон" на своем льду уступил "Питтсбургу" в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (2:3). В начале третьего периода счет стал 2:0 в пользу "Кэпиталз", но затем гостям удалось трижды поразить ворота соперника.
Российский нападающий хозяев Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка, Евгений Кузнецов забросил одну шайбу, а Дмитрий Орлов сделал голевую передачу.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
1-й матч
"Вашингтон" - "Питтсбург" - 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)
Счет в серии: 0-1.
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DRW
To Pioner///Igra reano super, shas smotrim Vegas v bare. :)))
05:37
fifa_guru
Кстати, вчера глядел лидеров брэкета НХЛ. у пятерых 101 очко после первого раунда. Примечательно, победители КС разные, но у всех пятерых финалист конференции Вегас))
05:36
fifa_guru
Вегас просто жжот. Давят скоростью. Бернс уже язык на плечо положил )) Вашингтон, учись
05:34
igogohruhru
Рыцари походу не только возьмут кубок в свой первый сезон, но и высадят всех навылет.
05:27
maxcds
холтби топ. Русские опять слили игру
05:26
Монте-Кристо (Мститель) .
$n10nep$ ................... Я считал прежде всего количество голевых моментов и опасных атак. Для меня это главные факторы. Да и преимущество было у Питтсбурга, в указанные мной отрезки времени. Я видел своими глазами, что с 10 минуты первого периода гости перехватили инициативу. Отошли от шока. И доминировали до середины второго периода. Я думал, что это и дальше продолжится. Но тут неожиданно для меня Вашингтон смог перехватить инициативу.
05:25
Сочный Сухарь
А Вегас-то уже Акул жестко выносит!!!!! 3:0 уже!!!!!
05:24
ростовский свин
дааа,ваш сам себе проиграл,но не надо спешить посыпать пеплом голову -поклонникам вашингтона..по игре не безнадежно.Думаю все впереди.
05:23
$n10nep$
Easycure да хватит вам уже про этот матч. забыли. пошли за МАФа болеть) 05:22 ========================================================== Если бы я был болелой ПП, я бы также сказал))
05:22
$n10nep$
Уилсона ни за что удалили на самом деле. Там чистый силовой.
05:22
Easycure
да хватит вам уже про этот матч. забыли. пошли за МАФа болеть)
05:22
$n10nep$
Ну и на мой взгляд на одно удаление (полное) ПП наиграл точно. Один раз Кузнецова перед воротами завалили, там гул стоял неимоверный.
05:21
Монте-Кристо (Мститель) .
Безобразно провели матч судьи. Кросби симулировал. Уилсона удалили ни за что. Что последнего и взбесило. Стивенсона удалили ни за что. Там не было удара по лицу. Снова симуляция. Кроме того за минуту до конца на льду было шесть пингвинов. И они несколько секунд играли вшестером ?! Но продажные не имеют права опускать Политпроект. Поэтому удаление не последовало.
05:20
fifa_guru
Лузеры. вести 2-0 и не довести до победы) по схеме Коламбуса уже не прокатит
05:19
$n10nep$
Монте-Кристо (Мститель) . ======================================== Там даже по scoring chance (показывали стату) у Вашиков было приличное преимущество. Причем их голевые моменты в основном в позиционной игре были. У ПП же в основном на контрах все.
05:18
igogohruhru
Заколдовали ворота. Если бы Бэкс и Коноли забили в пустые ворота, то счет был бы 4:3!
05:17
Монте-Кристо (Мститель) .
$n10nep$ ...................... Я же пишу, что Питтсбургу ничего особенного и делать не надо. Вашингтон сам ошибется и голы в свои ворота привезет. У столичных слабая оборона. И ненадежные вратари. Холтби сдал.
05:16
$n10nep$
Все-таки Овечкин сильно прибавил во всех компонентах игры по сравнению с прошлым годом. Там он был баластом, здесь наряду с Кузнецовым лидер команды. Навыки игры в обороне, пусть даже самые минимальные тоже приобретаются. Надо бы Сане над этим поработать. Можно с персональным тренером. Все его действия в защите выглядят нелепо, подчас смешно.
05:15
Монте-Кристо (Мститель) .
$n10nep$ .................. В первые два периода была равная игра. С 1 по 10 минуту первого периода доминировал Вашингтон. Потом Питтсбург полностью перехватил инициативу. Во втором периоде получилось наоборот. Первые 10 минут Питтсбург доминировал. А потом Вашингтон взял игру в свои руки.
05:13
$n10nep$
Тактика Питтсбурга примитивна, но дает резалт который год. Постоянная игра на контрах, жесткая борьба у бортов Постоянные пасы из-за ворот на накатывающегося игрока. ПочемуТротц против этого ничего не предпринимает. В том году ведь было тоже самое. Усыпляют-усыпляют, потом раз побежали и забили. Мастерство конечно повыше у игроков ПП из-за этого и везет постоянно. Смотрим дальше. Поклонники Питтсбурга все больше Смоку напоминают... Не все.
05:11
Сибиряк.1974.СМ
Саня в защите плох. Недорабатывает. Какой то стал грузный,ноги медленные... На одном броске в такой лиге долго не протянет : если только на большинство выпускать ;) Эх, уходит время...
05:11
Монте-Кристо (Мститель) .
Понравилось, как Питтсбург играет в обороне. Отлично провел матч и Мюррей. А вот в атаке Питтсбург играл хуже обычного. Не реализовывал явные голевые моменты. Спасли пингвинов многочисленные ошибки Вашингтона в начале третьего периода. Который расслабился после шайбы Овечкина. Шайба Овечкина сыграла роль троянского коня. Тем более Холтби стоит надежно до первого гола. А потом его клинит. И он может легко еще несколько вдогонку пропустить. Что у него не раз было в матчах с тем же Питтсбургом. Нервишки его подводят.
05:11
Сочный Сухарь
Даааа..... Два периода на Вшей любо-дорого было смотреть. Зверюги!!! Ну а в третьем Птицы еще раз показали, - "кто в доме хозяин". Аж бесит, б...ь! Ну и Саня, конечно, еще тот "фрукт" (((.
05:08
$n10nep$
Готов спорить, что и Салливан и вся команда продала души дьяволу. Такого везения я ни у одной команды ни в одном виде спорта не видел. Казалось бы уже все, но нет, какой-нибудь неожиданный рикошет и все дела и так три раза. Смешно читать поклонников ПП, которые пишут типа ч.т.д.. В том году ведь чудом отскочили. Либо идиоты, либо троллинг такой. Первые два периода Вашингтон играл размашисто и красиво. И переигрывал Питтсбург (хотя и у тех и у тех моментов было предостаточно, но Вашингтон смотрелся эффектнее), что и доказывал счет. Затем вступили в бой слуги сатаны...
05:05
Монте-Кристо (Мститель) .
Питтсбург играл убого. Но Вашингтон ему помог. Многократные ошибки в обороне. Начиная с 10 минуты матча. Но до поры до времени везло, да и голкипер выручал. А в третьем периоде, как обычно и Холтби начал ошибаться. Все банально и предсказуемо. Плюс слабая игра в атаке всех звеньев, кроме звена Овечкина. Все то, о чем я писал много раз перед серией. В том числе и этой ночью. Овечкин был хорош в атаке, но второй гол его вина. Кроме того не реализовал стопроцентный момент в первой двадцатиминутке. Еще ряд моментов. Орлов отлично провел первые два периода, но безобразно третий. У Кузнецову в принципе претензий нет. А в атаке был хорош ! И последнее. Все остальные матчи серии пройдут в аналогичном ключе. Питтсбургу даже упираться не надо. Вашингтон все сам сделает своими ошибками в обороне и ошибками вратарей. Скажется низкий уровень большинства игроков команды. Менять Холтби на Грубауэра смысла пока нет. Еще хуже будет.
05:00
absentRUneta
Все как обычно, ведут 2-0 и сливают. В головах каша, Питсбург даже без Малкина опять их вынесет.
05:00
mikha1
gibson__ Остается надеяться, что начало как в серии с Коламбусом, повлечет окончание как в серии с Коламбусом. Хотя Питтсбург это как 2-3 Коламбуса вместо взятых.
04:56
gibson
Кошмар и ужас для Вашингтона! Игра, честно говоря, поразила в первых периодах своей открытостью и, я бы сказал, бесшабашностью. Я не мог поверить, что по такой игре после 40 минут забита только одна шайба, у обоих команд голевых моментов была туча. Голы должны были быть и они пришли. Только вот Вашингтон умудрился проиграть матч за 4 минуты. Те же грабли. А начало было превосходное, Вашингтон вылетел на лед с сумасшедшим настроем и казалось каждый отдельный игрок Вашингтона хочет победить гораздо сильнее каждого отдельного игрока Питтсбурга. Но потом настрой куда-то делся, Питтсбург взял игру под свой контроль. А Вашингтон, не знаю какое слово тут еще применить, опять... обосрался.
04:53
mikha1
Skua А почему тогда не ошибка Холтби привела к победному голу Питтсбурга?
04:51
Neil
Вот поэтому Сид берёт КС и пр., а Ови ставит рекорды по забитым шайбам.
04:51