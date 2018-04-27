"Питтсбург" вырвал победу у "Вашингтона", несмотря на голы Овечкина и Кузнецова

"Вашингтон" на своем льду уступил "Питтсбургу" в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (2:3). В начале третьего периода счет стал 2:0 в пользу "Кэпиталз", но затем гостям удалось трижды поразить ворота соперника.

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка, Евгений Кузнецов забросил одну шайбу, а Дмитрий Орлов сделал голевую передачу.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

1-й матч

"Вашингтон" - "Питтсбург" - 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Счет в серии: 0-1.

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