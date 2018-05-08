06:05 | Хоккей — НХЛ

"Питтсбург" - "Вашингтон": Овечкин вздохнул с облегчением после гола Кузнецова. Видео

Александр ОВЕЧКИН. Фото REUTERS
Александр ОВЕЧКИН. Фото REUTERS

"Вашингтон" в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде "Питтсбург" - 2:1 ОТ. Победная шайба в овертайме на счету Евгения Кузнецова. "Кэпиталз" вышли в финал конференции, где сыграют с "Тампой".

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который выступает в НХЛ с 2005 года, впервые сыграет в финале "Востока". После гола Кузнецова камеры засняли реакцию форварда.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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