"Питтсбург" - "Вашингтон": Овечкин вздохнул с облегчением после гола Кузнецова. Видео

"Вашингтон" в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде "Питтсбург" - 2:1 ОТ. Победная шайба в овертайме на счету Евгения Кузнецова. "Кэпиталз" вышли в финал конференции, где сыграют с "Тампой".

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который выступает в НХЛ с 2005 года, впервые сыграет в финале "Востока". После гола Кузнецова камеры засняли реакцию форварда.