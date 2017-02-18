"Питтсбург" проиграл "Коламбусу", несмотря на 500-ю передачу Малкина

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл "Коламбусу" в овертайме - 1:2. Победную шайбу забросил нападающий Брэндон Дубински.

Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин в этом поединке провел 16 минут 12 секунд и записал на свой счет результативную передачу, которая стала для него 500-й в лиге. Голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский отыграл всю встречу и отразил 38 бросков из 39. Вратрь был признан первой звездой матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Питтсбург" - 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Мюррей - 2 (Карлссон, Андерсон), 21:33 - 1:0. Коул - 4 (МАЛКИН), 26:13 - 1:1. Дубински - 9 (Аткинсон, Джонс), 61:04 - 2:1.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Мюррей.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 39 (11+15+12+1) - 39 (15+6+18+0).

Наши: - - Малкин (16:12/3/-1).

Коламбус. Nationwide Arena.