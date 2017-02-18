Малкин отдал 500-ю передачу в НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отдал результативную передачу на Яна Коула в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса". Для россиянина эта передача стала 500-й в карьере в лиге. Малкин стал четвертым игроком "Пингвинз" после Марио Лемье (1033 передачи), Яромира Ягра (640) и Сидни Кросби (633), которому покорилась эта отметка.
Всего в составе "Питтсбурга" Малкин провел 694 матча, в которых набрал 819 (319+500) очков. Он занимает седьмое место в списке самых результативных россиян в НХЛ после Сергея Федорова (1179), Александра Могильного (1032), Алексея Ковалева (1029), Александра Овечкина (1017), Павла Дацюка (918) и Вячеслава Козлова (853).