"Питтсбург" проиграл "Бостону", несмотря на шайбу Малкина

"Бостон" на своей площадке обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1 в овертайме. Победная шайба на счету швдеского нападающего Йоакима Нордстрема.

Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин забросил шайбу в этой игре. Он провел на площадке 20 минут 54 секунды и набрал показатель "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Питтсбург" - 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Малкин - 9 (бол., Летанг, Кессел), 26:09 - 0:1. Дебраск - 9 (Крейчи, Миллер), 33:40 - 1:1. Нордстрем - 4 (Краг, Пастрняк), 61:57 - 2:1.

Вратари: Галак - Джерри.

Штраф: 4 - 0.

Броски: 37 (12+13+10+2) - 37 (9+16+11+1).

Наши: - - Малкин (20.54/2/-1).

24 ноября. Бостон. TD Garden.