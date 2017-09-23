"Питтсбург" без Малкина обыграл "Коламбус"

"Питтсбург" обыграл "Коламбус" в предсезонном матче - 4:3. Евгений Малкин и Артемий Панарин на лед в этой встрече не выходили.

В составе "Блю Джэкетс" два периода (40 минут) отыграл вратарь Сергей Бобровский. Он отразил 15 из 17 бросков. Также в поединке принял участие российский нападающий "Коламбуса" Виталий Абрамов, который сыграл 12 с половиной минут и не отметился результативными действиями, нанеся 2 броска по воротам.

НХЛ

Предсезонный матч

"Коламбус" - "Питтсбург" 3:4 (0:1 1:1 2:2)

Голы: Милетич (Тинорди, Блюгер), 4:13 (0:1). Дюбуа (Фолиньо, Нутиваара), 20:20 (1:1). Спронг (Эштон-Риз, Раведел), 38:59 (1:2). Гонс (Милано, Коллинз), 47:41 (2:2). Эштон-Риз (Ханвик), 52:01 (2:3). Дюбуа (Седлак, Харрингтон), 52:22 (3:3). Мяяття (Уилсон, Макклемент), 58:27 (3:4).