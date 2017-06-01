Питер Лавиолетт: "Второй гол Гюнтцеля выбил "Нэшвилл" из седла"

Главный тренер "Нэшвилла" Питер Лавиолетт после поражения от "Питтсбурга" (1:4, 0-2) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли подчеркнул, что второй гол, заброшенный нападающим "Пингвинз" Джейком Гюнтцелем выбил команду из седла. Эту шайбу форвард забросил на десятой секунде третьего периода.

- Второй гол Гюнтцеля выбил нас из седла на несколько минут, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Лавиолетта. - "Питтсбург" очень хорошо умеет использовать такие моменты.

Напомним, что благодаря этой победе "Питтсбург" увеличил отрыв в серии - 2-0. Третий матч состоится в ночь на 4 июня, начало игры - в 3.00 по московскому времени.

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