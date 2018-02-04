Передача Дадонова помогла "Флориде" обыграть "Детройт"

"Флорида" обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. В составе "Пантерз" 16 минут 47 секунд отыграл Евгений Дадонов. Россиянин сделал результативную передачу. Его партнер по команде Максим Мамин за 9 минут 41 секунд результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Детройт" - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Экблад - 10 (Юбердо, Яндл), 3:14 - 1:0. Декейсер - 3 (Нильсен, Хелм), 28:51 - 1:1. Барков - 16 (ДАДОНОВ, Бьюгстад), 33:38 - 2:1. Декейсер - 4 (Хелм, Нильсен), 43:00 - 2:2. Юбердо - 18 (Яндл, Экблад), 59:51 - 3:2.

Вратари: Сятери - Мразек.

Штраф: 13 - 15.

Броски: 33 (10+9+14) - 28 (10+9+9).

Наши: Дадонов (16;47/2/0), Мамин (9:41/0/-1) - -.

4 февраля. Майами. BB&T Center.