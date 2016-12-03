Павел Буре: "Мне понравилась идея клуба НХЛ в Лас-Вегасе"

Бывший нападающий ряда клубов НХЛ Павел Буре поддержал идею появления нового клуба в Лас-Вегасе. Команда "Вегас Голден Найтс" дебютирует в лиге в следующем сезоне.

Когда в июне НХЛ объявила, что в Лас-Вегасе будет создан новый клуб, 31-й по счету, мне понравилась эта идея. Я и сам много раз приезжал в этот удивительный город развлечений и, не скрою, мне нравится там бывать, ходить на разные шоу, которые там умеют производить на высочайшем уровне. Это достаточно большой город, крупнейший в штате Невада, в котором круглый год находится множество туристов со всего мира. Думаю, что среди них достаточно любителей хоккея, которые с удовольствием придут на хорошую арену посмотреть энхаэловский матч.

Впрочем, не берусь сказать, на кого лига и владельцы клуба намерены сделать ставку в первую очередь - на этих людей, или на тех, кто живет в Вегасе постоянно и готов поддерживать команду покупкой сезонных абонементов.

Нужно ли лиге после прихода в Лас-Вегас расширяться и дальше? Без экономических выкладок по тем или иным городам-кандидатам судить об этом не возьмусь. НХЛ - это большой бизнес, который должен приносить прибыль и хозяевам клубов, и самой лиге.