Павел Бучневич: "Шипачеву не дали шанса в "Вегасе". Это неправильно"

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич не понимает, почему Вадиму Шипачеву не дали проявить себя в "Вегасе". Форвард подчеркнул, что они обсуждали сложившуюся ситуацию, но соотечественник не говорил о своих ближайших планах.

– Вы, наверное, слышали про ситуацию с Вадимом Шипачевым…

– Да (перебивает), я разговаривал с ним.

– Что-то знаете о его карьерных планах?

– Он не говорил, какие у него планы, но я читал в интернете, что он собрался обратно в Россию. Не знаю, почему его так "мариновали" в "Вегасе". Всем известно, что Вадим – хороший игрок, ему просто не дали шанса. Человек играл в КХЛ по 20-25 минут, проводил все большинство, а тут его даже не выпускали на розыгрыш лишнего. Это неправильно.

– С кем-то из россиян за океаном еще поддерживаете связь?

– Да, с молодыми ребятами, которых я знаю.

– Алексей Береглазов, которого "Рейнджерс" отправили в АХЛ?

– Да, с ним тоже разговаривал. У Алексея тяжелая ситуация, не знаю, что с ним будет. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

Напомним, Шипачев летом перешел из СКА в "Вегас ", подписав контракт суммой 9 миллионов долларов на два года. В НХЛ он провел всего три матча, забросив одну шайбу. Его дважды отправляли в АХЛ, однако после последней ссылки в фарм-клуб россиянин покинул расположение команды. "Вегас" дисквалифицировал Шипачева за пропуск игры "Чикаго Вулвз".

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