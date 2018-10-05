Павел Бучневич: "Переговоры с "Рейнджерс" о новом контракте? Пока рано еще"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич после матча с "Нэшвиллом" (2:3), в котором он забросил шайбу, ответил на вопросы корреспондента "СЭ".

– Всегда первая игра чуть сумбурная выходит, волнение было и у меня, и у всей команды, много новых парней, новая система игры, переволновались чуть-чуть, сыграли немного не так, как планировали, – сказал Бучневич.

– Для вас это уже третий сезон. Чувствуете себя увереннее – как ветеран вашей молодой команды?

– Да не то, что бы ветераном прям, нет такого. Просто спокойнее чувствую себя, молодым могу посоветовать что-то, парней всех знаю, персонал, в этом плане гораздо комфортнее стало.

– Вы стали одним из лучших российских бомбардиров предсезонки, сегодня забили гол. Как готовились к чемпионату?

– Готовился в Череповце месяца полтора, нашел хорошего тренера, занимался больше в зале, не катался так много. Потом приехал сюда, тут у нас большая группа с "Рейнджерс" собралась, катались, уже полноценно готовились к сезону.

Думаю о том, как сохранить свою форму по ходу всего сезона. Может следует что-то поменять в своей подготовке во время чемпионата, вероятно, нужно в зале работать побольше. Разговариваю с тренерами на эту тему, вместе мы придем к общему знаменателю.

– Это последний год вашего контракта. Ведете какие-то переговоры с "Рейнджерс"?

– Да нет, рано еще. Новая команда сейчас, хочу просто играть, завоевать место в составе и быть лидером. Если буду работать как следует, то очки тоже придут.

– На драфте перед сезоном "Рейнджерс" выбрали Виталия Кравцова, не общались с ним?

– Я видел, что его выбрали, переписывались немного, поздравил его. Когда приедет в Нью-Йорк, думаю наладим общение, тем более мы с русскими ребятами, проводим время вместе, поужинать выбираемся часто. (Артем Веневцев)