Павел Бучневич: "Был немного шокирован терактом в Нью-Йорке. Это случилось рядом с моим домом"

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич подчеркнул, что команде только третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с "Вегасом" (6:4) удалось реализовать созданные голевые моменты.

По словам форварда, он не сразу вошел в игру, потому что был шокирован терактом, произошедшим в Нью-Йорке. Инцидент случился недалеко от дома, в котором живет Бучневич.

Напомним, что 31 октября в юго-западной части района Манхэттен грузовик выехал на велосипедную дорожку и сбил насмерть восемь человек. Остановился он только после столкновения со школьным автобусом.

– Матч с "Вегасом" удался – вас признали третьей звездой встречи.

– Да меня вернули в первое звено, в котором я начинал этот сезон – мы здорово понимаем друг друга. Хорошо играли весь матч, было много моментов, но только в третьем периоде у нас получилось реализовать моменты. Мик (партнер Бучневича по тройке, швед Мика Зибанежад. – Прим. "СЭ") подтащил нас.

– Показалось, что у вас хорошо пошла игра только ко второму периоду …

– Так получилось. Может, я был чуть-чуть в шоке из-за теракта, который произошел в Нью-Йорке, это случилось рядом с моим домом.

– Вы здорово начали сезон – 10 очков в 12 матчах. В чем смогли прибавить по сравнению с прошлым чемпионатом?

– Сейчас у меня нет проблем со здоровьем, а в прошлом сезоне была травма. Я не мог играть на 100 процентов. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

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