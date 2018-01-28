Патрик Кейн: "Обладателя "Харт Трофи" нужно выбирать между Кучеровым и Маккинноном"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн в интервью "СЭ" рассказал о том, что у форвардов "Тамба-Бэй" Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса есть отличное взаимопонимание. По его словам, между игроками есть "химия", они всегда играют с поднятой головой.

– Удивляет ли вас в этом сезоне лидерство в гонке бомбардиров другого россиянина – Никиты Кучерова?

– Мне кажется, у него со Стэмкосом такая же "химия", как у нас была с Панариным. Они просто рассекают чужую зону своими передачами друг другу! И раньше у нас, и теперь у них в можно увидеть множество комбинаций типа "восток – запад", когда шайба движется не вперед, а поперек льда, дезориентируя и разрывая соперников. Они всегда играют с поднятой головой, видят друг друга. Несправедливо будет не сказать и о Наместникове, который в этом сезоне также играет в этом звене большую роль и участвует во всех этих комбинациях. Пас-другой в одно касание – и кто-то из них оказывается один у ворот. Очень впечатляет! На них тоже смотреть – большое удовольствие.

Кучеров – один из тех парней, которые понимают все о том, как играть в атаке. Когда бросать, когда отдавать. У него есть скорость – но он иногда ее использует, а порой – нет. Потому что отлично знает, что далеко не всегда нужно нестись вперед на максимуме. Никита умеет здорово переключать скорости, менять ритм. И бросок у него отличный.

– На данный момент Кучеров заслуживает "Харт Трофи" какMVP регулярного чемпионата?

– Прямо сейчас? У него было великолепное начало сезона, во многом благодаря которому вся команда играла действительно здорово. Скажу так: сейчас обладателя "Харт Трофи" нужно было бы выбирать между Кучеровым и Маккинноном. (Игорь РАБИНЕР)