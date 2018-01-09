Панарин и Бобровский - звезды дня в НХЛ

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. В матче с "Торонто" (3:2 ОТ) он забросил победную шайбу в овертайме.
Второй звездой стал его соотечественник и партнер по команде вратарь Сергей Бобровский, который отразил 35 из 37 бросков.
Тройку лучших замкнул форвард "Торонто" Джеймс ван Римсдайк, забивший первый гол в этой встрече.
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