Панарин и Бобровский - звезды дня в НХЛ

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. В матче с "Торонто" (3:2 ОТ) он забросил победную шайбу в овертайме.

Второй звездой стал его соотечественник и партнер по команде вратарь Сергей Бобровский, который отразил 35 из 37 бросков.

Тройку лучших замкнул форвард "Торонто" Джеймс ван Римсдайк, забивший первый гол в этой встрече.