04:18 | Хоккей — НХЛ

Овечкин отдал 500-ю передачу в НХЛ


Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин стал автором голевого паса на Никласа Бэкстрема в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды". Для российского форварда эта передача стала 500-й в регулярных чемпионатах лиги. Также на его счету 587 заброшенных шайб. В плей-офф россиянин отметился 90 (46+44) очками.

Овечкин защищает цвета "Вашингтона" с сезона-2005/06. Наиболее успешным на голевые передачи у него выдался сезон-2009/10, когда он отдал 59 результативных пасов.

Овечкин стал восьмым российским хоккеистом, сделавшим 500 голевых передач в регулярном чемпионате. Из продолжающих заокеанскую карьеру игроков он уступает только Евгению Малкину, также отметившемуся сегодня результативной передачей, а от лидера – Сергея Федорова – отстает на 196 передач. (Кирилл БУРДАКОВ)

Игрок

Матчи

Передачи

Ср.

Сергей ФЕДОРОВ

1248

696

0,56

Сергей ЗУБОВ

1068

619

0,58

Павел ДАЦЮК

953

604

0,63

Алексей КОВАЛЕВ

1316

599

0,46

Сергей ГОНЧАР

1301

591

0,45

Александр МОГИЛЬНЫЙ

990

559

0,57

Евгений МАЛКИН

753

533

0,71

Александр ОВЕЧКИН

970

500

0,52

 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий