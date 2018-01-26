Овечкин отдал 500-ю передачу в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин стал автором голевого паса на Никласа Бэкстрема в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды". Для российского форварда эта передача стала 500-й в регулярных чемпионатах лиги. Также на его счету 587 заброшенных шайб. В плей-офф россиянин отметился 90 (46+44) очками.

Овечкин защищает цвета "Вашингтона" с сезона-2005/06. Наиболее успешным на голевые передачи у него выдался сезон-2009/10, когда он отдал 59 результативных пасов.

Овечкин стал восьмым российским хоккеистом, сделавшим 500 голевых передач в регулярном чемпионате. Из продолжающих заокеанскую карьеру игроков он уступает только Евгению Малкину, также отметившемуся сегодня результативной передачей, а от лидера – Сергея Федорова – отстает на 196 передач. (Кирилл БУРДАКОВ)