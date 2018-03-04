Овечкин - о матче под открытым небом: "Было холодно, но здорово"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин остался доволен атмосферой в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (5:2). Игра прошла под открытым воздухом. Овечкин стал автором одной из шайб.

- Атмосфера была великолепная. С начала игры мы чувствовали себя особенно, - сказал Овечкин в интервью после матча. - Думаю, фанатам, понравилось. Было довольно холодно, но здорово.

- Вы в девятый раз забиваете 40 голов в сезоне. Как вам удается каждый год демонстрировать такие результаты?

- За это спасибо партнерам по команде, по звену.