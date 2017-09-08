Овечкин может поехать на Олимпиаду, если разорвет контракт с "Вашингтоном"

После решения ИИХФ о запрете хоккеистам, имеющим действующий контракт с клубами НХЛ, участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане, у российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина осталась только одна формальная возможность сыграть за нашу национальную сборную в Корее. Он должен разорвать соглашение с "Кэпиталз" и добровольно завершить свою карьеру в НХЛ, как это сделал в 2013 году Илья Ковальчук. Правда, этот вариант выглядит невероятным: Овечкин должен будет указать причину "завершения карьеры" и получить согласие на него от профсоюза НХЛ и самой лиги. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)
Рене Фазель: "Если мы дадим Овечкину сыграть на Олимпиаде, НХЛ может отомстить"
maxvlaswq
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