Овечкин, Кузнецов и Орлов - в ночном клубе с кубком Стэнли

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин закончил день с кубком Стэнли в ночном клубе. В субботу форвард снова получил главный трофей НХЛ в личное пользование – на этот раз в Москве. Он выставил кубок в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах. После этого нападающий приехал на встречу с юными хоккеистами на базе родного "Динамо" в Новогорске.

Под утро Овечкин разместил в своем Инстаграме кадры из ночного клуба. Здесь к капитану присоединились еще два российских легионера "Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов. Они обещали летом привезти кубок в родные города – Новокузнецк и Челябинск.