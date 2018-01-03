06:10 | Хоккей — НХЛ

Овечкин – девятый игрок в истории НХЛ по количеству победных голов


Александр Овечкин забросил в ворота "Каролины" 100-ю победную шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан "Вашингтона" стал всего девятым игроком в истории, отметившим этот юбилей. При этом от рекордсмена Яромира Ягра россиянина отделяет 35 победных голов, а от делящих четвертое-пятое место Фила Эспозито и Бретта Халла – всего 10. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по победным голам в регулярных чемпионатах

Игрок

Матчи

Голы

Победные голы

Яромир ЯГР

1733

766

135

Горди ХОУ

1767

801

121

Фил ЭСПОЗИТО

1282

717

118

Бретт ХАЛЛ

1269

741

110

Теему СЕЛЯННЕ

1451

684

110

Брэндан ШЭНАХЭН

1524

656

109

Патрик МАРЛО

1534

523

103

Джером ИГИНЛА

1554

625

101

Александр ОВЕЧКИН

962

584

100

Бобби ХАЛЛ

1063

610

98

Ги ЛАФЛЕР

1126

560

98
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