Овечкин – девятый игрок в истории НХЛ по количеству победных голов

Александр Овечкин забросил в ворота "Каролины" 100-ю победную шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан "Вашингтона" стал всего девятым игроком в истории, отметившим этот юбилей. При этом от рекордсмена Яромира Ягра россиянина отделяет 35 победных голов, а от делящих четвертое-пятое место Фила Эспозито и Бретта Халла – всего 10. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по победным голам в регулярных чемпионатах