Овечкин – девятый игрок в истории НХЛ по количеству победных голов

Александр Овечкин забросил в ворота "Каролины" 100-ю победную шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан "Вашингтона" стал всего девятым игроком в истории, отметившим этот юбилей. При этом от рекордсмена Яромира Ягра россиянина отделяет 35 победных голов, а от делящих четвертое-пятое место Фила Эспозито и Бретта Халла – всего 10. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры по победным голам в регулярных чемпионатах
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Победные голы
|
Яромир ЯГР
|
1733
|
766
|
135
|
Горди ХОУ
|
1767
|
801
|
121
|
Фил ЭСПОЗИТО
|
1282
|
717
|
118
|
Бретт ХАЛЛ
|
1269
|
741
|
110
|
Теему СЕЛЯННЕ
|
1451
|
684
|
110
|
Брэндан ШЭНАХЭН
|
1524
|
656
|
109
|
Патрик МАРЛО
|
1534
|
523
|
103
|
Джером ИГИНЛА
|
1554
|
625
|
101
|
Александр ОВЕЧКИН
|
962
|
584
|
100
|
Бобби ХАЛЛ
|
1063
|
610
|
98
|
Ги ЛАФЛЕР
|
1126
|
560
|
98
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