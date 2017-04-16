"Оттава" сравняла счет в серии с "Бостоном"

"Оттава" переиграла "Бостон" во втором матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 4:3 в овертайме. Автором победного гола канадской команды стал защитник Дион Фанеф. Напомним, в первой встрече победу одержал "Брюинз"

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Второй матч

"Оттава" – "Бостон" – 4:3 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 1:0)

Голы: Стэффорд - 1 (Бэкес, Хара), 29:47 - 0:1. Макартур - 1 (бол., Райан, Брассар), 30:57 - 1:1. Шаллер - 1 (мен., Мур), 32:39 - 1:2. Бержерон - 1 (бол., Пастрняк, Спунер), 36:01 - 1:3. Уайдмэн - 1 (Фанеф), 45:28 - 2:3. Брассар - 1 (Карлссон, Фанеф), 47:48 - 3:3. Фанеф - 1 (Стоун), 61:59 - 4:3.

Вратари: Андерсон - Раск.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 29 (9+9+8+3) - 29 (10+13+6+0).

Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).

Счет в серии: 1-1 (1:2)