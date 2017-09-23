Никита Задоров: "Ничего страшного, если я пропущу Олимпиаду"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров, недавно подписавший новый контракт с клубом, отметил, что у него еще будут возможности поехать на Олимпиаду. По словам россиянина, он хочет играть в НХЛ.

– В июле я сказал Джо Сакику, что не собираюсь ехать в КХЛ. Это не то, что я хочу. Я хочу играть в лучшей лиге мира, – цитирует Задорова официальный сайт НХЛ. – Мне только 22 года. Еще будет несколько Олимпиад, на которые я смогу поехать. Ничего страшного, если я пропущу эти Игры.

Я люблю и уважаю свою страну. Я русский. Когда мне звонят, я всегда готов, но сейчас мои руки связаны. Это не мое решение – не ехать на Олимпиаду.

Это моя лига, моя команда, здесь я играю. Если игроки НХЛ не могут поехать на Олимпиаду, тут ничего не сделать.