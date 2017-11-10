Никита Кучеров: "Сейчас "Тампа" похожа на ту команду, которая играла в финале Кубка Стэнли"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров после победы над "Лос-Анджелесом" (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что ему нравится игра его команды в этом сезоне. Он также добавил, что хоккеисты "Лайтнинг" действуют жестко, но при этом получают удовольствие от игры.

Кучеров лидирует в гонке снайперов текущего сезона, набрав 29 (16+13) очков в 17 матчах.

– Сейчас наша команда напоминает мне ту, что играла в финале Кубка Стэнли в сезоне-2014/15, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кучерова. – Очень много сходства, мы играем так же быстро. Мы действуем жестко и при этом получаем удовольствие от игры. На это приятно смотреть.

"Тампа" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 13 побед в 17 играх.