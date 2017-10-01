Никита Кучеров: "Побольше русских в команде - хорошо для "Тампы"

Форвард "Тампы" Никита Кучеров в интервью "СЭ" позитивно оценил перспективы защитника Михаила Сергачева закрепиться в составе "молний". Нападающий отметил, что в тренировочном лагере чувствует себя уверенно и старается помочь молодым игрокам.

– В нынешнем статусе можно слегка расслабиться в тренировочном лагере, не бодаясь с новичками?

– За счет опыта, конечно, чувствую себя комфортно и уверенно. Есть ребята помоложе – стараюсь им помочь, если нужно. Но все равно каждый тренировочный лагерь начинается с нуля. Все в нем равны. Не важно, сколько ты лет отыграл в команде. Подходишь к нему в самой лучшей форме и выкладываешься на 200 процентов. И стараешься конкурировать с молодыми, потому что сейчас они очень здорово подготовлены. Многие приходят в команды и сразу начинают играть в НХЛ. Нет такого, что я схалтурю, потому что знаю, что уже в составе. Место никому не гарантировано.

– Михаил Сергачев закрепится в "Тампе"?

– По тому, что он показывал на тренировках, что вообще умеет, с его скоростью, габаритами и умением видеть площадку – у него хороший шанс заиграть в "Тампе" и быть сильным защитником. У него большой потенциал, но прямо сейчас все зависит только от того, как он будет выполнять установки тренера. Я, конечно, надеюсь, что он закрепится. Чтобы побольше русских было в команде. Это всегда почетно для России, и для "Тампы" будет хорошо.

– Одним собеседником больше.

– С языком у меня проблем нет. За пять лет успел освоиться. Не сказать, что у меня идеальный английский. Если брать, например, сериалы, где актеры глотают слова, то тяжело понять. Или сленга много, которого не знаю. Но в целом все хорошо.

Полная версия интервью Никиты Кучерова