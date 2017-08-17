Никита Кучеров: "Если ты маленький, то должен быть быстрее всех"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров выразил мнение, что в современном хоккее рост игрока не имеет никакого значения. По словам форварда, который в детстве не был высоким, тебе нужно действовать быстрее соперников, если не обладаешь большими габаритами.

- Понятное дело, что в детской секции я был всегда маленьким, - приводит Nhl.com/ru слова Кучерова. - Тренер Геннадий Геннадьевич Курдин часто со мной разговаривал, учил играть в умный хоккей - как делали в "Детройте", как было в СССР. Отдал шайбу, сразу открылся.

Рост в наши дни вообще не имеет значения. Главное - работать, прибавлять в мастерстве. Искать другие козыри. Если ты маленький, то должен быть быстрее всех. Думать быстрее всех, чтобы они тебя не поймали. Уходить из углов. Большим ведь тяжелее бегать. Пока они там развернутся… А если ты будешь юрким и быстрым, то как тебя догонишь?

В минувшем сезоне Кучеров в составе "Тампы" провел 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 85 (40+45) очков.