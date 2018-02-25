"Нэшвилл" разгромил "Сент-Луис"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нэшвилл" дома нанес разгромное поражение "Сент-Луису" со счетом 4:0. В составе "Предаторз" отличились нападающие Колтон Сиссонс, Кевин Фиала, Скотт Хартнелл и Остин Уотсон.

Российский защитник хозяев Алексей Емелин провел на льду 13 минут 28 секунд при показателе полезности "+1". Российские форварды "Блюз" Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Никита Сошников провели на льду 17:24, 11:22 и 15:27 соответственно.

"Нэшвилл" занимает второе место турнирной таблицы Западной конференции, "Сент-Луис" - девятое.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Сент-Луис" - 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Сиссонс - 7 (бол., Террис, Йоси), 4:45 - 1:0. Фиала - 20 (Смит), 14:21 - 2:0. Хартнелл - 11 (Ярнкрок, Эллис), 21:20 - 3:0. Уотсон - 8 (мен., Джохансен), 33:24 - 4:0.

Вратари: Ринне - Аллен.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 39 (16+10+13) - 27 (9+8+10).

Наши: Емелин (13:28/2/+1) - Барбашев (11:22/0/0), Сошников (15:27/2/0), Тарасенко (17:24/5/0).

25 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Турнирная таблица НХЛ