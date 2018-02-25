"Нэшвилл" разгромил "Сент-Луис"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нэшвилл" дома нанес разгромное поражение "Сент-Луису" со счетом 4:0. В составе "Предаторз" отличились нападающие Колтон Сиссонс, Кевин Фиала, Скотт Хартнелл и Остин Уотсон.
Российский защитник хозяев Алексей Емелин провел на льду 13 минут 28 секунд при показателе полезности "+1". Российские форварды "Блюз" Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Никита Сошников провели на льду 17:24, 11:22 и 15:27 соответственно.
"Нэшвилл" занимает второе место турнирной таблицы Западной конференции, "Сент-Луис" - девятое.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нэшвилл" - "Сент-Луис" - 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Сиссонс - 7 (бол., Террис, Йоси), 4:45 - 1:0. Фиала - 20 (Смит), 14:21 - 2:0. Хартнелл - 11 (Ярнкрок, Эллис), 21:20 - 3:0. Уотсон - 8 (мен., Джохансен), 33:24 - 4:0.
Вратари: Ринне - Аллен.
Штраф: 10 - 4.
Броски: 39 (16+10+13) - 27 (9+8+10).
Наши: Емелин (13:28/2/+1) - Барбашев (11:22/0/0), Сошников (15:27/2/0), Тарасенко (17:24/5/0).
25 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
- НХЛ
- Нэшвилл Предаторз
- Сент-Луис Блюз
- Владимир Тарасенко
- Алексей Емелин
- Скотт Хартнелл
- Иван Барбашев
- Колтон Сиссонс
- Никита Сошников
- Кевин Фиала
- Остин Уотсон
maxcds
Все-таки, Болодька не топ как Овечкин, Малкин, Кучеров. У него возможно лучший кистевой в лиге. По-моему, в сезон 15-16 он забил 3-4 банки, обыграв всю команду и вратаря. Отдавал, открывался, тащил. Я восхищался этими шайбами и тогда еще подумал может же, что-то окромя броска, умеет же. Но... потом это опять куда-то пропало. Пристально сейчас за ним не слежу, но по тем матчам что видел - нет ни паса, ни дриблинга, ни игры без шайбы, к сожалению. Болодька, соберись и докажи скептикам, что ты все-таки топ.
04:28
redgy
Может дело не в Тарасе? а тренера может давно поменять? ждем Володю на ЧМ)
02:21
Adios Amigos R...
Тарас в кризисе, канеш. Впрочем, как и весь блюз...Шесть матчей не могут выиграть, в двух последних - забить. Что за дикий слив концовки сезона? Далин-то всё равно в дали...)) Йео на йух?))
23:37 25 февраля
Dzhan1328
Тарасенке пора подыскивать себе клуб в КХЛ,вообще деградировал страшно. Блюз надо постараться его срочно обменять,пока за него хоть кого то сильного предложат в обмен.
23:16 25 февраля