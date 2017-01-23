"Нэшвилл" победил на выезде "Миннесоту"

"Нэшвилл" переиграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Первая звезда встречи – нападающий "Предаторз" Филип Форсберг, оформивший дубль.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" – "Нэшвилл" – 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
Голы: Гранлунд – 11 (Зукер, Шредер), 2:18 – 1:0. Поминвилль – 7 (Хаула, Сутер), 7:31 – 2:0. Нил – 16 (Рибейро, Вебер), 22:25 – 2:1. Форсберг – 13 (Арвидссон, Джохансен), 42:20 – 2:2. Форсберг – 14 (Эллис, Джохансен), 53:24 – 2:3. Джохансен – 8 (п.в.), 58:42 – 2:4.
Вратари: Кюмпер (58:12 – 58:42, 58:58) – Ринне.
Штраф: 6 – 4.
Броски: 23 (10+4+9) – 32 (10+10+12).
Сент-Пол. Xcel Energy Center.
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