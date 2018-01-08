"Монреаль" одержал победу над "Ванкувером"

"Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Ванкувер" - 5:2. По 2 (1+1) очка в этой встрече в составе "Канадиенс" набрали Брендан Галлахер и Карл Алзнер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Ванкувер" - 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Алзнер - 1, 9:39 - 1:0. Гальченюк - 10 (бол., Питри, Друэн), 22:12 - 2:0. Д. Седин - 9 (Эдлер, Х. Седин), 33:04 - 2:1. Дель Зотто - 2 (Бозер, Д. Седин), 42:47 - 2:2. Галлахер - 16 (Алзнер), 48:44 - 3:2. Байрон - 11 (Галлахер), 58:45 - 4:2. Пачоретти - 10 (п.в., Дано, Питри), 59:01 - 5:2.

Вратари: Прайс - Нильссон (58:33 - 58:38, 58:45 - 59:01).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 45 (13+15+17) - 36 (11+8+17).

Монреаль. Centre Bell.