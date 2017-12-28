"Миннесота" обыграла "Даллас", Радулов третий матч без очков

"Миннесота" обыграла "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Нападающий "Старз" Александр Радулов за 18 минут 25 секунд сделал 3 броска по воротам и завешил встречу с показателем "-2". Для россияна это третья игра подряд без набранных очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Даллас" - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Сегин - 18 (Линделл, Шор), 12:37 - 0:1. Сперджен - 4 (Койл, Эннис), 19:19 - 1:1. Стаал - 15 (Койл, Бродин), 25:12 - 2:1. Янмарк - 7 (бол., Сегин, Бенн), 30:43 - 2:2. Гранлунд - 8 (бол., Зукер, Койву), 33:08 - 3:2. Зукер - 15 (п.в., Гранлунд, Сутер), 59:15 - 4:2.

Вратари: Стэлок - Бишоп.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 31 (10+10+11) - 26 (11+9+6).

Наши: - - Радулов (18:25/3/-2).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.