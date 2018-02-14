05:20 | Хоккей — НХЛ

Милота дня. Игроки "Ванкувера" и щенки


Нападающий "Ванкувера" Бо Хорват и Свен Берчи поддержали организацию, которая занимается защитой и повышением качества жизни домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Также игроки сфотографировались с щенками.

"Кексы, объятия и "Кэнакс"! Бо Хорват и Свен Берчи обнимаются с милашками и поддерживают организацию", – говорится в сообщении в Твиттере.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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