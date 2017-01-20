Мика Зибанежад: "Бучневич вносит изюминку в североамериканский стиль"

Форвард "Рейнджерс" Мика Зибанежад заявил, что с одноклубником нападающим Павлом Бучневичем весело играть и надеется, что в ближайшее время он найдет баланс в игре с россиянином и канадцем Риком Нэшем. На данный момент 21-летний хоккеист имеет 8-матчевую результативную серию, набрав уже 14 (6+8) очков в 14 встречах регулярного чемпионата. Россиянин проводит свой первый сезон в НХЛ.

- Я думаю, что у нас троих разная динамика в игре и разные игровые характеристики, - цитирует сайт НХЛ Зибанежада. - Нэш - большой и мощный хоккеист, умеющий грамотно держать шайбу и обладающий отличным броском. К сильной стороне Павла можно отнести умение отдать великолепную передачу. Он прекрасно видит площадку и выступает в роли плеймейкера в "Рейнджерс". Мне лишь нужно найти баланс между этими парнями. Моей задачей является поддерживать их и помогать действовать креативно. С Бучневичем весело и классно играть вместе, у него по-настоящему европейская манера игры в хоккей. Здорово, что клуб пригласил такого игрока, который вносит изюминку в североамериканский стиль. Нэш действует чуть более прямолинейно и открывает пространство для маневра для Павла. Пока это взаимодействие приносит плоды, значит, все хорошо.