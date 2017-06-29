Михаил Сергачев: "В "Монреале" у нас была русская мафия"

Новичок "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев, который в минувшем сезоне выступал в "Монреале", подчеркнул, что российские хоккеисты помогли ему с адаптацией. В завершившемся розыгрыше НХЛ за "Канадиенс" играли Алексей Емелин, Александр Радулов и Андрей Марков.

- Российские монреальцы значительно помогли с адаптацией в начале сезона, когда провели несколько матчей за первую команду? - вопрос Сергачеву.

- Конечно, у нас же русская мафия была (улыбается). Понятно, в команде общались со всеми, но тусовались в основном русской компанией. Правда, в самолетах ни разу не попал за четырехместный стол - когда играли в карты, последним садился Радулов, а я не умещался. Все парни очень помогли - шутили и подкалывали, так что практически никакой адаптации не было.

- Каковы планы на сезон?

- Хочу заиграть в НХЛ уже в этом году и сделаю для этого все - проведу хорошее лето во Флориде и в России, потренируюсь, стану сильнее как хоккеист. Все в моих руках, должно получиться. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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