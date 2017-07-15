Михаил Сергачев - об обмене в "Тампу": "Монреалю" был нужен франкоговорящий форвард"

Российский защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев не обижается на то, что "Монреаль" обменял его на нападающего Джонатана Друэна. По его словам, "Канадиенс" был нужен форвард, говорящий на французском языке.

- Нет смысла огорчаться или обижаться, ты можешь быть обменян на протяжении карьеры около 15 раз, - приводит Sportsnet.ca слова Сергачева. - В моем случае "Монреалю" был нужен хороший нападающий. Мой обмен - единственная возможность заполучить его.

Они нуждались в форварде, говорящем по-французски, который будет забивать, которого будут любить фанаты. Ну и Друэн хотел стать игроком "Канадиенс".

Напомним, что "Монреаль" обменял 18-летнего российского защитника Михаила Сергачева на права на форварда "Тампа-Бэй" Джонатана Друэна. Также клубы получили условные пики на драфте-2018: "Канадиенс" - в шестом раунде, "Лайтнинг" - во втором.