Майк Кинэн: "Макдэвид наверняка будет доминировать в лиге, придя на смену Кросби и Малкину"

Знаменитый канадский тренер Майк Кинэн, который в марте возглавил "Куньлунь", в четверг стал гостем редакции "СЭ". Он отметил, что форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид в ближайшее время будет доминировать в лиге.

– В среду Коннор Макдэвид подписал восьмилетний контракт на 100 миллионов долларов. Он действительно стоит таких денег?

– Я всегда говорю, что в спорте, как и в любом бизнесе, ты получаешь не то, чего ты достоин, а то, о чем ты смог договориться. Если вы способны принести прибыль друг другу, как Макдэвид и "Эдмонтон", то это прежде всего отражение рынка, нежели индивидуальных умений хоккеиста. В НХЛ впервые заплатили столько денег, но в футболе и баскетболе это обычное дело.

– В сборной Канады вы работали с Уэйном Гретцки. Может ли Макдэвид повторить достижения великого канадца?

– Макдэвид наверняка будет доминировать в лиге, придя на смену Сидни Кросби и Евгению Малкину. Не верю, что Коннор или кто-то другой сможет приблизиться к великолепным результатам Гретцки в НХЛ. Хоккей значительно изменился, и вратари намного меньше пропускают. Дело не в Макдэвиде, а в игре. Хоккей вступил в новую эру благодаря финансовым возможностям лиги вкладывать такие деньги в хоккеистов.

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