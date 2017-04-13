Майк Бэбкок: "Зайцев пока не готов сыграть с "Вашингтоном"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок сомневается в том, что защитник Никита Зайцев сможет принять участие в матче первого раунда плей-офф НХЛ с "Вашингтоном". По его словам, невозможно утверждать, что россиянин пропустит игру, но на данный момент он еще не готов к выходу на лед.
- Мы всегда будем надеяться на его возвращение. На сто процентов я пока не уверен, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Бэбкока. - Я полагал, что в среду он сможет тренироваться. Но сегодня его не было на льду, так что он пока не готов. У нас будут занятия в четверг и пятницу, так что время есть. Во время плей-офф готовность всех оценивается изо дня в день.
Напомним, что ранее россиянин получил травму верхней части тела после силового приема Ника Фолиньо. Для Зайцева это первый сезон в НХЛ. В 82 матчах регулярного чемпионата он набрал 36 (4+32) очков.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/zaitsev-out-for-maple-leafs-in-game-1/c-288710666
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Надеюсь и Сказочник тоже играть не будет!
09:34