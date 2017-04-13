Майк Бэбкок: "Зайцев пока не готов сыграть с "Вашингтоном"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок сомневается в том, что защитник Никита Зайцев сможет принять участие в матче первого раунда плей-офф НХЛ с "Вашингтоном". По его словам, невозможно утверждать, что россиянин пропустит игру, но на данный момент он еще не готов к выходу на лед.

- Мы всегда будем надеяться на его возвращение. На сто процентов я пока не уверен, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Бэбкока. - Я полагал, что в среду он сможет тренироваться. Но сегодня его не было на льду, так что он пока не готов. У нас будут занятия в четверг и пятницу, так что время есть. Во время плей-офф готовность всех оценивается изо дня в день.

Напомним, что ранее россиянин получил травму верхней части тела после силового приема Ника Фолиньо. Для Зайцева это первый сезон в НХЛ. В 82 матчах регулярного чемпионата он набрал 36 (4+32) очков.