Майк Бэбкок: "Торонто" было сложно без Зайцева"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок отметил, что ждал возвращения в строй защитника Никиты Зайцева. Ранее стало известно, что россиянин, который получил травму в середине декабря, приступил к тренировкам.

- Нам было сложно без Зайцева, "Торонто" потерял глубину состава, - приводит TSN слова Бэбкока. - Команда допускала очень много ошибок при игре в защите, некоторые игроки находились не на своих местах. Зайцев играет правильно, обладает высоким мастерством и доказывает это в каждом матче.