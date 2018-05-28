Майк Бэбкок: "Роль Кузнецова и Орлова в успехах "Вашингтона" трудно переоценить"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок отметил, что нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов играют значительную роль в успехе "Вашингтона" в этом сезоне. "Кэпиталз" вышли в финал Кубка Стэнли, где встретятся с "Вегасом".

- Кузнецов и Орлов в нынешнем сезоне играют более заметную роль в игре "Вашингтона", чем раньше, – приводят "Известия" слова Бэбкока. – Их роль в успехах "Вашингтона" трудно переоценить. Надо отметить работу главного тренера команды Бари Тротца, который нашел всем своим хоккеистам правильное применение. В результате и русские игроки, и Мэтт Нисканен, и Ти Джей О’Ши, и Ларс Эллер показывают свой лучший хоккей в карьере. Также надежны оба вратаря Филипп Грубауэр и Брэйден Холтби. Поэтому даже потеря из-за травмы такого мастера, как Бэкстрем, не сказывается на игре.