Майк Бэбкок: "Макдэвид даже рядом не стоит с Кросби"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок сравнил форварда "Питтсбурга" Сидни Кросби и нападающего "Эдмонтона" Коннора Макдэвида. Он считает, что Кросби намного превосходит своего коллегу.

- У одного парня есть два золота Олимпиады и три Кубка Стэнли. Вот, что я думаю, - цитирует тренера Sportsnet. – Как по мне, они даже рядом не стоят.

31-летний Кросби трижды выиграл Кубок Стэнли вместе с "Питтсбургом" и дважды завоевал золото Олимпиады в составе сборной Канады.

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