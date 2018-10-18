20:59 | Хоккей — НХЛ

Майк Бэбкок: "Макдэвид даже рядом не стоит с Кросби"

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Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок сравнил форварда "Питтсбурга" Сидни Кросби и нападающего "Эдмонтона"  Коннора Макдэвида. Он считает, что Кросби намного превосходит своего коллегу.

- У одного парня есть два золота Олимпиады и три Кубка Стэнли. Вот, что я думаю, - цитирует тренера Sportsnet. – Как по мне, они даже рядом не стоят.

31-летний Кросби трижды выиграл Кубок Стэнли вместе с "Питтсбургом" и дважды завоевал золото Олимпиады в составе сборной Канады.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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