Марло поднялся на 14-е место по количеству матчей в НХЛ

Форвард "Торонто" Патрик Марло вышел на чистое 14-е место в истории по количеству матчей, проведенных в НХЛ. Появившись на льду во встрече регулярного чемпионата с "Оттавой" (4:3), 38-летний ветеран довел количество игр до 1541.Он опередил Шейна Доана и Джонни Буцика, на счету которых по 1540 матчей. 13-е место у Алекса Дельвеккио – 1549.

Отметим, что среди действующих игроков НХЛ Марло по количеству матчей уступает только Яромиру Ягру. Канадец начал карьеру в 1997 году. На протяжении 19 сезонов он выступал за "Сан-Хосе", а в июле 2017-го подписал трехлетний контракт с "Торонто".