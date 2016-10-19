Мариан Хосса: "Очень рад, что забросил 500 шайб и благодарен партнерам по команде"

Нападающий "Чикаго" Мариан Хосса, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией" (7:4) оформил 500-е взятие ворот в карьере, рад, что сумел достигнуть этой отметки. Форвард, который стал первой звездой встречи, поблагодарил своих одноклубников.

- Если честно, я очень рад, - приводит официальный сайт НХЛ слова Хоссы. - Меня приветствовали болельщики. Уже 500 шайб. Я рад, что попал в такую компанию и хочу поблагодарить моих партнеров, с которыми я играл.

Отметим, что российский нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов признан второй звездой встречи, забив два гола и сделав две результативные передачи. Его партнер по команде и соотечественник Артемий Панарин набрал 3 (2+1) очка и стал третьей звездой.