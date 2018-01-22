Мама Кучерова: "Первый тренер в шутку говорил про машину. Кто знал, что Никита будет в НХЛ играть?"

Мама нападающего "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова Светлана рассказала историю о том, как ее сын, подписав первый серьезный контракт, сделал подарок первому тренеру Геннадию Курдину. Юный хоккеист запомнил обещание из детства и презентовал специалисту автомобиль.

– Курдин все это говорил в шутку – кто тогда знал, что Никита будет в НХЛ играть? Он же еще совсем маленький был, – сказала мама Кучерова. – Первый серьезный контракт подписал, и тут же звонит: "Я Геннадичу собираюсь машину купить. Спроси, какую он хочет".

Не каждый первый тренер будет изо дня в день подвозить туда-обратно ученика. И не каждый ученик запомнит обещание, походя данное 15, а то и больше лет назад. И уж тем более выполнит его. А, может, и не в обещании дело, а просто в человеческой благодарности.

Кучеров и Курдин нашли друг друга. Как знать – приди родители Никиты с 5-летним сыном к другому наставнику, что бы с ним дальше произошло. Тренер же входил в положение – и, когда родители работали, иной раз даже отвозил его с тренировок в детский сад, где остальные дети уже спали, а мальчику специально оставляли обед – мама договаривалась.

Но целых три года и договариваться-то было некому. Слишком далеко – десятки тысяч километров. (Игорь РАБИНЕР)

Уникальные подробности карьеры Кучерова – в материале "СЭ"